台股3日台積電（2330）小跌0.8％，盤中來到495.5元；聯發科（2454）盤中亦下跌1.4％，達704元，暫時失守月線；大立光（3008）股價終結連兩日上漲後，下挫0.15％，權值股近乎全面休息，此外，近日來表現強勢的面板、ABF載板族群拉回整理，影響加權指數回檔小跌0.24％。

隨5G時代來臨，各國正全面加速布建5G基地台，光通訊族群3日股價表現強勢，包括光通訊廠華星光，受惠全球5G基礎建設、資料中心需求推升，營運改善，加上資料中心代工需求維持高檔，訂單能見度已看至明年首季，400G 產品亦預計於明年上半年放量出貨，營運線轉機，約9點半觸碰至漲停，盤中股價大漲7.76％。

光通訊封測廠聯鈞前三季則受疫情及中美貿易戰影響，基地台、資料中心、消費性光通訊等客戶拉貨力道趨緩，預估第四季將有望明顯改善。股價3日拉出長紅K棒，大漲6.4％，近逼75元大關。其餘包括光環、波若威等亦有3～5％之漲幅。

(工商 )