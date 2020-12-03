林男律師強調，本案一開始就無足夠證據認定林男犯案，待判決理由出爐，絕對會繼續上訴，證明林男清白。（袁庭堯攝）

雲林一位43歲男子林金貴涉嫌於2007年槍殺王姓計程車司機，2010年間法院依殺人罪將其判處無期徒刑定讞，林男不停喊冤，經冤獄平反協會救援後，數度聲請再審，2018年大逆轉改判無罪，檢方上訴後，最高法院發回更審。歷經兩年，高雄高分院更一審於今日上午做出宣判，再次改判無期徒刑。

據了解，2007年5月9日晚間王姓司機在高雄遭乘客槍殺，2名路人目擊過程並上前追趕，但遭凶手持槍威脅，監視器只拍到模糊面貌，警方根據路人及監視器內容畫出凶手「長髮及肩」的畫像，案發5個月後抓到有竊盜前科的林金貴，他否認犯案，但因目擊者指認而遭羈押，一審遭判無期徒刑。

案經上訴遭駁回，2010年9月最高法院二審依殺人等罪將林金貴判處無期徒刑確定。而冤獄平反協會認為，林男與死者素不相識，他被捕後否認殺人，並通過測謊；冤獄協會強調，檢警亦未在死者車上採到林的指紋、毛髮或DNA，也無凶槍，且林被捕時並非長髮及肩，疑有冤情因此數度聲請再審。

冤獄平反協會2度替林男聲請再審均遭駁回，2015年林男胞姊以1張他案發前2個月拍的短髮大頭照為證，強調林男與監視器拍到的凶手長髮樣貌不符，2017年4月高雄高分院終於裁准再審。

2018年8月高雄高分院再審認為，案發後1小時，林男在台南曾撥打行動電話，等同不在場證明。此外2位證人指證時間過久且違反程序，最後改判無罪，林金貴終於結束9年多的牢獄生涯。。據悉，改判無罪的關鍵證據，則為林男在案發前2月所拍攝的短髮大頭照，冤獄協會認為，林男不可能一夕留長髮絲，又何能在案發當時被目擊到「長髮及肩」。

2018年8月7日林金貴(中)因獲判無罪曾激動的眼眶泛紅。（劉宥廷攝）

高雄高分檢質疑關鍵的短髮大頭照非原始檔，拍攝時間、動機均有疑慮，堅持上訴。該年年底，最高法院認定諸多疑點都必須再查證釐清，又撤銷無罪判決，要求發回二審重查。歷經兩年漫長司法審判，高雄高分院更一審今（3日）上午做出判決，林男仍有許多涉案疑點，因此撤銷原判，改判無期徒刑，可上訴。

今（3日）林男及陪同出席的冤獄平反協會人員聽判後均感錯愕，黯然離席。「只有站在被告席聽判，才知道壓力有多大」林男律師強調，本案一開始就無足夠證據認定林男犯案，待判決理由出爐，絕對會繼續上訴，證明林男清白。

冤獄平反協會表示，相館老闆曾清楚作證，林男在案發前2個月確實有拍照，與案發當時兇嫌蓄長髮的樣貌不同。收押後在獄中，林男也曾清楚表示完全沒有犯案，獄友指證、表示林男曾自述犯案這項證據也是假的。

此外，林金貴2019年另涉及台中警一起賓士車竊盜案，被診斷出有邊緣性智能，目前領有中度身心障礙手冊，依竊盜罪判6月、易科罰金18萬元。

(中時新聞網)