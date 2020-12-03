海關緝毒幼犬徵求寄養家庭。（圖／摘自海關緝毒犬臉書）

海關緝毒犬屆滿服務年限，經訓練師就其工作能力、體能狀況評估後，就會開放民眾認養，但其實緝毒犬在年幼時期，也會開放民眾申請寄養。最近有16隻可愛的狗寶寶誕生，海關緝毒犬訓練中心公告，希望能幫這些毛小孩們找到合適的寄養家庭，進行社會化訓練，目前僅開放台中地區民眾申請。

此次開放寄養申請的皆為拉不拉多幼犬，「海關緝毒犬」臉書粉絲專頁11月24日PO出寄養公告，因考量培育人力及公務用車，第一波只限台中地區，徵求家中有非公共空間的庭院，提供幼犬獨立發展的空間，歡迎喜歡狗狗的民眾，帶領緝毒幼犬進行社會化訓練。

關務署提醒，飼養犬隻之前，應事先衡量並做好萬全準備，包括判斷自我個性是否適合、家中是否有足夠空間、是否有人力照顧犬隻、家中成員是否皆能接受，且需辦理寵物登記及晶片植入、定期接種疫苗及體內外驅蟲，並具有基礎犬隻照護能力及知識，同時也要了解鄰近獸醫院位置，預防危及情況需要。

海關緝毒幼犬徵求寄養家庭。（圖／摘自海關緝毒犬臉書）

寄養消息吸引愛狗民眾瘋傳，幼犬呆萌模樣融化不少網友的心，直呼可愛，「怎麼每隻都這麼萌啊，快開放大台北區啊」「未來國家棟樑呀」「好想報名！但是我家已經有三毛一寶了」。

關務署指出，出生滿2個月至1年之幼犬，可透過寄養熟悉人類社會環境之家庭，未來接受緝毒犬訓練的成功率遠高於犬舍圈養的幼犬。申請條件為有行為能力之中華民國國民，60歲以上民眾，則視身體健康狀況，足以負荷社會化訓練工作者為限，並無前科紀錄且無不良習慣及嗜好者，且能配合參與每月至少2次之社會化訓練，申請合格者，須先參加說明會，充分了解相關作業程序後，方可參與社會化訓練。該犬隻除役後，也會優先開放給原先家庭認養，期間之飼料、醫療等各項費用，由認養家庭負擔。

(中時新聞網)