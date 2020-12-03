據新華社報導，大陸國務院副總理孫春蘭、國務委員王勇2日在北京調研新冠病毒疫苗研發和生產準備工作，實地考察中國食品藥品檢定研究院、北京科興公司、國藥中生北京公司，深入瞭解新冠病毒疫苗科研攻關、生產車間建設、批簽發準備等情況，充分肯定疫苗工作取得的成績。

孫春蘭指出，新冠肺炎疫情發生以來，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班和有關方面深入貫徹習近平總書記重要指示精神，落實黨中央、國務院決策部署，以刻不容緩的戰時狀態推進疫苗各方面工作，科研人員爭分奪秒、奮力攻關，部門和地方主動靠前服務，生產企業顧大局、敢擔當，推動疫苗工作取得重要階段性進展。

孫春蘭表示，目前5條技術路線的14個疫苗進入臨床試驗，其中5個疫苗正在按程序按標準開展三期臨床試驗，緊急使用、生產準備各項工作有序推進。

孫春蘭指出，下一步，要繼續科學嚴謹推進疫苗Ⅲ期臨床試驗，嚴格按照法律法規和國際認可的技術標準做好審評審批工作，確保疫苗安全有效、經得起各方面檢驗。要做好大規模生產準備，嚴格按照質量監管、生物安全等法規、程序和要求，健全疫苗全流程追溯體系，依法嚴懲違法違規行為，營造良好市場環境。

此外，孫春蘭還要求，要研究制定疫苗上市後的接種分配方案，明確人群範圍、接種順序和時間考慮，提前組織疾控機構和基層接種單位的人員培訓。根據冬季疫情防控需要，今年完成口岸相關從業人員和一線監管人員等高風險人群的緊急使用工作。

孫春蘭表示，疫苗關係群眾生命安全，各相關部門要嚴格疫苗研發、生產、流通、使用等管理制度，加強批簽發和監管能力建設，幫助研發單位和生產企業解決實際問題，開展疫苗知識的宣傳普及教育，使人民群眾科學理性認識疫苗，積極做好預防接種和個人防護。

(中時 )