蘇一峰在臉書PO出Google地圖照片，發現雙北地區就有18家商店賣電子煙，而且更多是私底下販售。(翻攝自 蘇一峰FB)

一名15歲少年吸電子煙4年，日前因呼吸喘急就醫發現已肺炎重症，胸腔重症醫師蘇一峰表示，打開Google地圖，光是雙北就有十幾家電子煙的商店，甚至有更多是私下販售，讓他感嘆，台灣的電子煙已經賣到無法無天的地步。

蘇一峰在臉書PO出Google地圖照片，發現雙北地區就有18家商店賣電子煙，而且更多是私底下販售，店名經常用「煙霧」、「果汁」、「Vape」等名稱混淆，誘使青少年吸食，已經賣到無法無天，最近更有一名15少年從國小開始吸食電子煙，導致電子煙肺炎重症。他表示，為了下一代的健康，電子煙一定要阻擋，否則會造成更多肺病產生，「電子煙大賣我們胸腔重症科病人會滿出來！」

對此，網友們紛紛留言：「這個政府該嚴禁管控的事，都沒看到嗎⋯⋯」、「在路上看到很多女生抽電子煙，都用不熟鍊的方式在吸」、「根據農地工廠的玩法，只要非法數量夠多，政府就會輔助合法化」、「堅決反對電子煙危害小孩」。

衛福部表示，未來將修法嚴禁電子煙在台上市，並以最嚴格的手段控管，目前已將菸害防制法修正草案送至行政院審查。

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(中時新聞網)