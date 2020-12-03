根據ESPN知名記者沃納洛斯基報導，火箭與巫師達成交易協定，火箭將韋斯布魯克送到華盛頓，休士頓則獲得沃爾和2023年首輪選秀權。

其實11月中旬就曾傳出火箭與巫師正在商討互換韋斯布魯克和沃爾的消息，但隨後不了了之。不過，消息人士透露，今日火箭與奇才進行溝通，在短短幾個小時內就達成交易協議。先前媒體報導，巫師的做法讓沃爾十分憤怒，後者提出交易申請。

2019-20賽季例行賽，韋斯布魯克場均27.2分、7.9籃板、7.0助攻，三分球投籃命中率僅25.8%。季後賽，場均數據下滑至17.9分、7.0籃板、4.6助攻。球隊管理層和總教練先後遭到撤換之後，由於對球隊未來感到擔憂，韋斯布魯克向火箭提出交易申請，韋斯布魯克和火箭的合約還剩三年，年薪平均4400萬美元，導致大多數球隊止步不前。

沃爾因為跟腱撕裂缺席整個2019-20賽季，他上次出現在賽場還是在2018年12月27日，在那個賽季他為巫師打了32場比賽，場均20.7分、3.6籃板、8.7助攻。沃爾的合約同樣還剩三年，年薪均為4400萬美元，與韋斯布魯克是同等級的巨星。

(中時 )