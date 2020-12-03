全球MCU(微控制器)缺貨，傳出拉貨周期延伸到4個月，為產業少見，市場更是傳出漲價風聲，這也是半導體產業中繼驅動IC、MOSFET(金氧半場效電晶體)、封測製成後，再度傳出漲價消息的領域，今盛群(6202)、新唐(4919)以及應廣(6716)等同步逆勢勁揚，族群漲幅整齊，新唐、應廣上漲逾1.5%，盛群則小漲約0.5%。

有鑑於MCU應用領域廣，盛群今年因耳(額)溫槍、空氣清淨機的需求大增，使得全年營收將有實力挑戰逾50億元大關，目前盛群訂單能見度高，有些客戶擔心上游晶圓代工廠的壓力，傾向多備庫存，所以常規品的訂單能見度上看到明年第二季，整體營運動能叫好。

應廣今年累計前三季已經賺贏去年全年，目前訂單持續踴躍，預估第四季營運將持續成長，面對8吋晶圓廠滿載，雖然晶圓廠盡力支援客戶，但生產交期拉長、產能不足，晶圓代工價格調漲等因素，將有影響各家對於產能取得的狀況，法人預估，應廣全年營收可望挑戰新高紀錄。

今年疫情帶動宅經濟發燒，又適逢Sony推出全新遊戲機PS5，目前就以販售國家市場來說，銷售活絡，甚至已經有缺貨出現，據悉，新唐以AB類及D類音頻功率放大器打入PS5供應鏈，隨著PS5的熱銷，遊戲機產品周期長達5~7年來看，將成為新唐一股重要支撐動能。

(時報資訊)