美股小幅漲跌，台積電ADR、聯電ADR均自歷史新高下滑；但今早表現不同調，台積電(2330)開平後小幅下壓，尚未突破500元關卡，聯電(2303)則是開高走高，盤中大漲1.9元至43.35元，漲幅逾4%成撐盤要角。

台積電美國存託憑證（ADR）周三收盤為99.54美元，從周二的最高點拉回，跌1.32美元，跌幅1.31%，換算每股為台幣572.67元；台積電周三股價收高至499元，外資買超10469張，連二天共買超11056張。

聯電美國存託憑證（ADR）周三收盤為7.28美元，從周二的最高點拉回，跌0.14美元，跌幅1.89%，換算每股為台幣41.88元；聯電周三股價收在41.45元，外資賣超15334張。

周二，台積電ADR創新高，但台積電周三在台股早盤最高500元，尚未突破11月17日創下的506元高點；周三台積電收在499元，今早開平後下壓。早盤台積電小跌，台股今日小幅開低後，曾在聯電力挺翻紅，並衝破一萬四千點。

(時報資訊)