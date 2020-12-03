全球低利率盛行熱錢四溢下，不僅台灣政府祭出洋洋灑灑九大打炒房方案，鄰居的韓國財政部長近日也誓言要杜絕房市亂象。韓國包租公與包租婆大量向銀行借錢買房，使得11月傳貰房貸年增金額，創下歷史新高紀錄，另方面，面對房租一天一天地高漲，也讓韓國租房族是各個叫苦連天。

傳貰(音同世)，是韓國一種獨特租房方式，有別於房市普遍每月繳交房租，韓國傳貰的租屋族沒有月租問題。租屋前，只需準備一筆約總房價四分之一至三分之二不等金額押金，在交給房東後就可以入住。若租約到期不再續約時，可全額拿回當初繳給房東的那筆錢。在租約這段期間，房東可以自由利用傳貰金，也就是房客當初繳的押金來自由投資，例如放在銀行賺利息，投入股匯市或房市等，有本事能賺多少全部都是房東自己的。

根據韓國五大傳貰房貸銀行，包括韓國最大的商業銀行國民銀行(KB Kookmin)，韓國第一家民間銀行新韓銀行(Shinhan)，以及韓亞銀行（Hana）等最新統計，11月傳貰房貸金額已達逾103兆韓元，較2019年同期狂增近23兆韓元，並創下傳貰房貸年增金額，首次突破20兆韓元的紀錄。

由於傳貰是韓國特有房市租賃傳統，也是很多包租公或包族婆選擇的一種入行方式，加上利率來到新低點，使得傳貰房貸年年增加。2019年為80兆韓元，從韓央行大幅降息至歷史新低0.5%後，5月就增加到90兆韓元，10月再增至100兆韓元，11月更是一舉突破百兆韓元大關。

全球政府總是慢市場半拍。為抑制高房價，韓國之前公布包括嚴審房貸資格等打炒房政策，沒想到竟把上半年傳貰租屋市場，變成供不應求局面。

七月底，韓國政府再祭出三個跟保障傳貰租客權利相關方案，沒想到也弄巧成拙，讓韓國下半年原供不應求傳貰房市，更加地雪上加霜。舉例來說，新法可以讓租屋期限延長至四年，若需續約傳貰金不得高出原本的5%。

拿地狹人稠，有半數人口，超過2500萬韓人居住的首爾首都圈來說，因為傳貰房變得奇貨可居，租金也跟著水漲船高。另外，低利環境下房東為了賺取更高投報率，也趁機提高了傳貰金額。因此，韓國現在有許多無殼蝸牛，都對文在寅政府的房市政策頗有微詞。

(時報資訊)