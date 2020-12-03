美股消息面：

1.美國人力資源服務公司ADP公布，美國11月民間就業增加30.7萬人，不如市場預期的增加44萬人與10月的新增36.5萬人。

2.聯準會發布褐皮書指出，12個轄區中有4個地區近幾周來經濟「幾乎沒有或根本沒有成長」，其他地區則僅呈現溫和成長。部分產業與家庭因這場公衛危機受到重創。

3.美國能源情報署（EIA）周三公布，上周美國原油庫存減少67.9萬桶，少於市場預期的減少235.8萬桶。美國石油協會（API）周二公布上周美國原油庫存意外增加近400萬桶。EIA報告並指出，上周汽油庫存增加349.1萬桶，超出市場預期的增加238.6萬桶。上周餾分油庫存增加323.8萬桶，市場預期為減少20.9萬桶。上周美國煉油量減少25.1萬桶/日，設備使用率下滑0.5個百分點。

4.輝瑞的新冠疫苗獲英國批准投入緊急使用，令市場更加憧憬原油需求前景，加上消息指出主要產油國可能維持現行減產規模，周三國際油價創下一周來最大單日漲幅。周三紐約期油收漲73美分或1.64%，為每桶45.28美元。倫敦布蘭特期油收漲83美分或1.75%，為每桶48.25美元。

5.美國國會可能通過新紓困案，周三美元走軟，盤中一度創下2年半新低。紐約尾盤美元指數跌0.1%，報91.115，盤中最低跌至91.094，創下2018年4月來新低。此外，歐元尾盤漲0.2%，報1.2098美元，盤中最高升至1.2114美元，創下2018年4月來新高。比特幣漲1.6%，報19061美元。

6.英國批准了輝瑞的新冠肺炎疫苗，使市場避險情緒降溫，但美國國會可能通過新紓困案，經濟復甦將推升通膨的預期為金價帶來提振，加上美元走軟，周二國際黃金價格連續第2天走高。周三收盤，紐約2月期金漲11.3美元或0.6%，為每盎司1830.2美元。

(時報資訊)