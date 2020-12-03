牛肉身上不少部位都能食用，通常超市所販售的肉品都已經過處理、包裝。一名女網友在臉書社團PO出幾張於市場購買牛肉的樣貌，只見表面布滿乳白色軟刺，詭異畫面令不少網友看了直呼「不敢再吃牛了！」

原PO於臉書社團《爆系廚藝訓練學院》發文指出，日前在市場購買牛肉，其中有一塊肉表面布滿乳白色軟刺，她將照片上傳網路，並詢問網友「這塊是牛的哪一部份，該如何處理呢？」

一名網友於市場購買牛肉卻在上面看到許多乳白軟刺，而有內行的網友解答，讓不少人直呼「長知識」。（圖／翻攝自爆系廚藝訓練學院）

貼文曝光後，未曾見過此景的網友，紛紛留言「天啊！看完頭皮都發麻了」、「我整個起雞母皮」、「再也不敢吃牛肉了」、「真的第一次看到牛肉有這種部位」、「密集恐懼症快發作了拉」、「這真的是牛肉嗎？」、「所以這到底是什麼部位？」

一名具專業背景的網友表示，圖中佈滿乳白軟刺的肉是是未經處理的牛頰肉，處於牛舌內側外層，在未刮乾淨的情況下，模樣看起來才會如此嚇人。答案一揭曉，也讓不少網友直呼「長知識了」。

(中時新聞網)