牛肉身上不少部位都能食用，通常超市所販售的肉品都已經過處理、包裝。一名女網友在臉書社團PO出幾張於市場購買牛肉的樣貌，只見表面布滿乳白色軟刺，詭異畫面令不少網友看了直呼「不敢再吃牛了！」
原PO於臉書社團《爆系廚藝訓練學院》發文指出，日前在市場購買牛肉，其中有一塊肉表面布滿乳白色軟刺，她將照片上傳網路，並詢問網友「這塊是牛的哪一部份，該如何處理呢？」
貼文曝光後，未曾見過此景的網友，紛紛留言「天啊！看完頭皮都發麻了」、「我整個起雞母皮」、「再也不敢吃牛肉了」、「真的第一次看到牛肉有這種部位」、「密集恐懼症快發作了拉」、「這真的是牛肉嗎？」、「所以這到底是什麼部位？」
一名具專業背景的網友表示，圖中佈滿乳白軟刺的肉是是未經處理的牛頰肉，處於牛舌內側外層，在未刮乾淨的情況下，模樣看起來才會如此嚇人。答案一揭曉，也讓不少網友直呼「長知識了」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。