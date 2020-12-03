「補教天后」陳子璇日前認了和64歲前補教名師高國華離婚，9年婚姻正式畫下句點，恢復單身的陳子璇不吝嗇在網上分享生活日常，不過陳子璇昨（2日）則感性還原，婚變新聞爆發當晚，她在應酬場合聽到《最愛》，卻突然爆哭「我告訴自己不能哭，但眼睛睜著，眼淚卻可以一直流不停」。

陳子璇昨晚在臉書還原，離婚新聞爆發的當晚，很少去應酬的她，難得和客戶一起去唱歌，結束前對方拿起麥克風唱歌，並開玩笑對陳子璇說：「我替你男人唱給你聽」，而歌曲則是張艾嘉的《最愛》。

當音樂和歌詞開始後，陳子璇竟出現「劉雪華式眼淚」，儘管陳子璇告訴自己不能哭「但眼睛睜著，眼淚卻可以一直流不停，我沒有這樣哭過」，陳子璇怕被發現，還不敢擦眼淚「我就眼睛睜著讓它掉淚，像水龍頭一樣，沒有停」。

陳子琁聽歌爆哭不免讓外界引發聯想，對此，她則強調：「現在什麼都不代表什麼，不重要也沒必要」，陳子琁並感性提到：「歌詞不代表什麼，只是當晚的觸動」，陳子琁只感謝客戶當晚唱這首《最愛》，讓她現在每天都聽著這首歌。

《最愛》 這首李宗盛譜曲張艾嘉寫詞的歌 我從來沒有什麼印象 那一晚 客戶約去唱歌 我很少應酬但那天去了 客戶一直向我報告進度 好不容易終於講完 他說他只唱一首歌就好 結果就是這首最愛 他開玩笑說我替你男人唱給你聽 我心想我好像沒聽過 但音樂... 由陳子璇發佈於 2020年12月2日 星期三

(中時新聞網)