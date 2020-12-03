為了報復有「伊朗核武之父」之稱的伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭暗殺，伊朗憲法監護委員會昨（2）日批准新法案，向西方國家下通牒，限期2個月內放寬石油禁運等制裁，否則伊朗的濃縮鈾純度將提升至20%。

伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭暗殺，伊朗誓言復仇。

綜合英國廣播公司（BBC）、網路媒體「Middle East Online」報導，伊朗憲法監護委員會（Guardian Council）昨日正式批准一項名為《解除制裁與保護伊朗利益的戰略措施法案》（Strategic Action Plan for Lifting the Sanctions and Protecting the Interests of the Iranian Nation），讓該法成法。

該法對包括德、英、法等簽署2015核子協議的歐洲國家下達最後通牒，限期2個月內放寬對伊朗的石油禁運及經濟制裁，否則伊朗將提升鈾濃縮純度至20%，並且將最先進的離心機安裝在納坦茲（Natanz）及福爾多（Fordow）的核設施，同時伊朗也會阻止聯合國檢查員靠近這些設備。

美國總統川普2018年5月宣布退出核子協議後，伊朗於2019年7月就打破協議中規範的3.67%鈾濃縮純度上限，之後伊朗的濃縮鈾純度就維持在4.5%水準。3-5%的濃縮鈾純度可用作核能發電，純度若達90%以上就能製作武器。

據土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）1日報導，立場較為鷹派的伊朗國會周二以251票贊成票壓倒性通過該法案，法案通過後，伊朗議員在議會高喊「打倒美國」、「打倒以色列」、「殉難是我們的榮幸」、「我們血管中的鮮血是獻給最高領袖的禮物」等口號。

伊朗國會周二通過法案後，伊朗憲法監護委員會昨日進行最終批准。

伊朗半官方法斯通訊社（Fars news agency）昨日報導，「國會議長正式要求總統執行新法」，不過伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）已經表態反對執行新法。

「Middle East Online」評論，伊朗通過強硬新法，預計將讓美國總統當選人拜登未來更難重新加入核子協議。

(中時新聞網)