為了報復有「伊朗核武之父」之稱的伊朗核子科學家法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)遭暗殺,伊朗憲法監護委員會昨(2)日批准新法案,向西方國家下通牒,限期2個月內放寬石油禁運等制裁,否則伊朗的濃縮鈾純度將提升至20%。

伊朗核子科學家法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)遭暗殺,伊朗誓言復仇。

綜合英國廣播公司(BBC)、網路媒體「Middle East Online」報導,伊朗憲法監護委員會(Guardian Council)昨日正式批准一項名為《解除制裁與保護伊朗利益的戰略措施法案》(Strategic Action Plan for Lifting the Sanctions and Protecting the Interests of the Iranian Nation),讓該法成法。

該法對包括德、英、法等簽署2015核子協議的歐洲國家下達最後通牒,限期2個月內放寬對伊朗的石油禁運及經濟制裁,否則伊朗將提升鈾濃縮純度至20%,並且將最先進的離心機安裝在納坦茲(Natanz)及福爾多(Fordow)的核設施,同時伊朗也會阻止聯合國檢查員靠近這些設備。

美國總統川普2018年5月宣布退出核子協議後,伊朗於2019年7月就打破協議中規範的3.67%鈾濃縮純度上限,之後伊朗的濃縮鈾純度就維持在4.5%水準。3-5%的濃縮鈾純度可用作核能發電,純度若達90%以上就能製作武器。

據土耳其安納杜魯新聞社(Anadolu Agency)1日報導,立場較為鷹派的伊朗國會周二以251票贊成票壓倒性通過該法案,法案通過後,伊朗議員在議會高喊「打倒美國」、「打倒以色列」、「殉難是我們的榮幸」、「我們血管中的鮮血是獻給最高領袖的禮物」等口號。

伊朗國會周二通過法案後,伊朗憲法監護委員會昨日進行最終批准。

伊朗半官方法斯通訊社(Fars news agency)昨日報導,「國會議長正式要求總統執行新法」,不過伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)已經表態反對執行新法。

「Middle East Online」評論,伊朗通過強硬新法,預計將讓美國總統當選人拜登未來更難重新加入核子協議。

(中時新聞網)