美國總統大選雖已漸行漸遠，但中美貿易戰與科技戰仍方興未艾，尤其現任總統川普亟思重創大陸半導體發展，使彼岸痛定思痛，已擬訂計畫大肆發展第三代半導體材料及設備，期自給自足。

市場評估由於第三代半導體攸關5G、電動車、高速運算及高速充電等龐大商機發展，致未來錢景發燒，不宜漠視。

據相關業者指出，第三代半導體材料主攻氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC），目前台商相關半導體業者有能力或說有機會卡位者，是已在相關領域投入多年研發的環球晶、漢磊及嘉晶，目前雖還未看到量產，但中期營運潛能已備受法人、大股東等看好。

此外，全球晶圓代工龍頭台積電高層也認同及肯定，未來第三代半導體材料的相關應用，尤其是氮化鎵在終端的廣泛應用契機，顯示就未來10年甚或20年的半導體市場發展來看，即便台積電目前居全球晶圓代工領地先地位，但對第三代半導體材料的應用，仍不敢掉以輕心而積極追蹤可能的發展機會。

業內人士指出，漢磊股本波從28.5元附近起漲，僅半個月時間，即大漲至今盤中高點約35.3元，目前則暫報34.7元，勁揚6.13%。

嘉晶股本波從60元附近啟動漲勢，在短短一個月內已大漲至周四盤中高點約70.8元，目前則暫報69.5元，仍大漲3.42%。

環球晶於日前傳出擬收購Siltronic，將入列全球第二大矽晶圓供應商後，美系外資已予調升目標價至680元，今年前三季EPS則逾22元，基本面表現優異。而該自傳出收購Siltronic後，短線已連續飆出3支漲停板。

不過，該股本波起漲點，係從420元附近發動漲勢，迄今盤中最高點673元的波段漲幅不可以道里計，目前該股暫報654元，雖僅小漲1元，仍呈開低震盪趨堅格局。

(工商 )