美國眾議院於美東時間2日一如預期通過「外國公司問責法」法案，該法案要求赴美上市企業需證明不受外國政府控制等。白宮於美東時間2日表示，預計美國總統川普將簽署上述法案成為法律，可阻止一些中國企業在美國證券交易所上市，除非其遵守美國審計標準。

因中國拒絕讓美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）審查，阿里巴巴、百度等美股中概股的公司審計底稿，加上中美兩國關係惡化、瑞幸咖啡稍早爆發財務造假醜聞等，促使美國政府緊盯中企審計問題。

路透報導，「外國公司問責法」要求，若一家公司不能證明其不受外國政府控制，或PCAOB無法連續三年對其進行審計，則該公司股票將被禁止在美國證券交易所上市。該法案已於5月在美國參議院獲得一致同意通過。

據美國證券交易委員會（SEC）數據顯示，截至2019年底，中國有超過150家公司在美國各交易所掛牌上市，總市值達到1.2兆美元。2020年以來中企在美招股集資額為120億美元。

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