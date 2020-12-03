富邦悍將今與嘉義市政府簽訂MOU，明年度將移往嘉義市棒球場作為訓練基地及二軍例行賽主要場地，同時領隊蔡承儒也於今日公布首波二軍教練團人事調整，二軍總教練由余文彬升任，施金典轉任二軍守備教練，今年褪下球員身分的蔡明晋擔任二軍投手教練，原一軍管理徐育澄升任二軍外野教練，原外野教練許峰賓不續任，另聘請具有豐富執教經驗的陳瑞振擔任二軍首席教練。球團期望藉由訓練基地及二軍教練團的調整，能夠幫助更多年輕球員成長，厚實球隊整體戰力，完整教練團名單將於明年一月正式公布。

富邦悍將領隊蔡承儒表示，余文彬具有多年投手教練的歷練，過去也曾跟許多本土及外籍教練們合作過，對於投手培養及調整均有一定的想法及規劃，更與球員及教練團有良好的溝通。本次球團委任余文彬擔任二軍總教練，是希望借重他多年累積的經驗，搭配二軍教練團的補強調整，能夠建立完善的二軍農場系統，培養更多未來的一軍戰力。

陳瑞振教練過往曾於美和中學、仰德科大、東石高中等學校執教，悍將陣中的吳世豪於青棒時期也曾接受過陳瑞振的指導。本次富邦邀請陳瑞振擔任二軍首席教練，期望能夠借重他多年來在學生棒球深耕的成果，幫助悍將陣中許多年輕球員成長、進而了解自己不足之處，也和二軍教練團一起規劃相關訓練安排，球團同時也借重陳瑞振在守備上的經驗，與回歸守備教練的施金典共同提升二軍選手的守備能力。

經球團長期觀察，蔡明晋於球員時期曾擔任過先發、中繼、後援等不同角色，均可順利完成教練團託付之任務，加上與教練團及球員均可順暢溝通，能夠以他豐富的經驗協助年輕投手設定適合的定位。今年初蔡明晋於一軍賽場受傷後，球團考量傷勢無法於短時間內復原，在經過與球員本人充分溝通後，於今年季末就開始安排蔡明晋協助做投手調整與訓練，明年起將正式以二軍投手教練身分繼續為球團效力。

2017年從球員轉任管理助理的徐育澄，不僅了解球員訓練及球隊運作方式，近年來更參與許多情蒐工作，對於球員培養、數據分析及訓練方式，可以提供球員更細膩的觀點。球團對於有心成長的人才，也願意提供內部發展機會，因此將徐育澄升任為二軍外野教練。未來也不排除繼續安排其他球員轉任行政或教練職，延續其棒球職涯。

(中時 )