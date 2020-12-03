國民黨主席明年將改選，各方人馬也陸續著手布局，前立法院長王金平今天明確表示，他個人「完全沒有任何意願」，他期許所有候選人都能為領導國民黨重回執政來努力，並建議未來黨主席，一定要做到重振黨魂、解決財務這兩點，讓國民黨的理想重新讓國人認識和接受。

新任國民黨主席攸關佈局2022年九合一選戰，角色相當吃重，現任黨主席江啟臣和前主席朱立倫，日前頻繁與藍營各界會面，外界也臆測王金平是否可能加入參選，或支持特定人選。

王金平今天出席台灣醫療科技展開幕儀式，對於是否參選黨主席一職，他在接受媒體詢問時明確表示，「我個人完全沒有任何意願，所以不必談到我」。

至於其他有意參選者，他說，每個人只要有心、有力，為領導國民黨重回執政來努力，這都是值得大家肯定和期待的，他也建議未來的參選者，每個人都要盡力表示出自己要如何領導國民黨，讓黨員有向心力、有所支持，「這比較要緊」。

王金平強調，他一直認為，未來黨主席要做到兩點：第一點，一定要重振黨魂，讓人民能對國民黨產生各方面的向心力，以吸引眾多民眾，重新壯大，讓國民黨的理想重新讓國人認識接受。

二是如何發揮其組織能量，他說，國民黨的財務問題一定要解決，有了非常雄厚的財政，要擴大組織或各方面的宣傳動員就比較有力。因此，未來要選黨主席的人，一定要考量這兩點，也就是如何重振黨魂？如何改善財務？

外界也關切蔡英文總統是否有找王金平談兩岸或海基會人事？對此，王金平表示，那都是以後的事情，現在什麼都不能談，現在都不是時機，「當然，我們很久沒有見面，但她也是展現出非常的善意，我只能夠這麼說」。

(中時 )