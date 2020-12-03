肚子痛的原因很多，有時候結果超驚人！婦產科醫師詹景全上節目分享，一名7歲女童下腹爆痛送醫，檢查後發現是子宮長膿包，須緊急動手術，原先擔憂女童是遭家暴性侵，但開刀後發現膿包是紫色的，深入檢查才知女童竟是感染了肺結核，追溯感染源發現，奶奶、爸爸、媽媽和姐姐都可能是傳染源。

婦產科醫師詹景全在節目《媽媽好神之俗女家務事》上分享，當年還是住院醫師的時候，有位年僅7歲的小女生下腹疼痛到急診室就醫，做電腦斷層檢查後發現，子宮旁邊有膿包，看上去不像是水瘤，因此第一時間便擔心孩子是否長期遭受家暴或性侵，否則這麼小怎麼會有這種感染？

詹景全表示，由於女孩實在太痛了，只好優先安排手術，但在開刀時卻發現女童膿包中的液體顏色異於常人，一般膿包多是偏向黃綠色，但她的顏色卻像是芋泥一樣，是紫色的，讓他覺得很奇怪。

詹景全指出，後來突然想起來，好像曾在教科書中看過這種狀況為結核桿菌，後來去照了胸部X光，看起來真的有肺炎情況，找來感染科醫師會診，最後確認為肺結核，而病理報告出來後，也證實是結核桿菌。

詹景全解釋，女童感染的肺結核菌跑到骨盆腔後，形成骨盆膿瘍和膿包。而肺結核是會傳染的疾病，因此開始追蹤感染源，所有同住家人都來醫院照X光，結果奶奶、爸爸、媽媽和姐姐都可能是傳染源，就連曾經與這家人接觸過的同事和同學也都很危險，所有人都要做治療。

詹景全補充說，這名女童的膿包其實就是結核桿菌所致，而每個人感染肺結核後的表現症狀都不一樣，回顧文獻報告發現，過去曾有人罹患肺結核，是長在骨頭上面，最後竟導致骨頭被吃掉。

(中時新聞網)