一名70歲孫姓老翁昨天晚間到中天新聞台門口自焚，國民黨主席江啟臣表示，看到烈火竄出的畫面，看到站在火光中70歲長者決然的身影，感到心痛萬分，更想不到的，是隨後在網上看到的嘲諷，社會對立的氛圍讓人心冷。

江啟臣表示，孫伯伯仍在搶救中，大家一起為孫伯伯祈福，希望他能平安康復。也要拜託大家，監督政府大家一起努力，再如何悲憤，千萬要愛惜自己，不要再自我犧牲，別讓愛我們的朋友心痛心疼。

江啟臣認為，民主不應倒退，新聞自由的詮釋不該被獨佔。但我們更需珍視彼此的生命；因為只有繼續一起奮鬥拚搏，才能勇敢捍衛我們的民主與自由。孫伯伯的沉痛表達，政府應該深刻檢討。

江啟臣痛批，蔡政府就任以來慣性用人數優勢，強行通過各種荒腔走板的政策，其過程缺乏社會溝通，沒有轉圜餘地，讓被壓迫的民眾已經喘不過氣，社會對立與日俱增。正因如此，抗爭手段才會逐步升高。

江啟臣呼籲執政者應該收起傲慢，對不同民意給予應有的尊重，尋找社會最大共識，停止撕裂社會再造悲劇。 期望傷者平安，悲劇不再發生，正義能夠重現！

(中時 )