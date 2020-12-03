即使拜登入主白宮，仍將維持對大陸首階段貿易協議和關稅政策。財信傳媒董事長謝金河表示，川普舖陳的反中的天羅地網，拜登恐怕也很難改弦易轍，其中川普祭出禁令和大打科技戰，讓不少大陸企業中彈，卻更加鞏固台灣半導體產業競爭力，台積電和聯電都成了大贏家。

謝金河在臉書發文指出，美國總統大選已落幕，拜登宣布勝選，川普則訴求法律訴訟，希望翻盤，看起來難度很高。不過，即便川普被迫離開白宮，川普舖陳的反中的天羅地網，即使拜登上台，恐怕也很難改弦易轍。

他認為，川普頒布禁令，被送入名單的企業，明年元月11日起，機構法人及個人不得持有這些企業的股票，若是手上已有持股，一年之內必須出清，這將大大影響明年基金公司對中資企業的投資。這當中被認定具有中國解放軍背景的企業都入列，包括中國移動、聯通、中國電信及中車、中國航空工業等。這些從中資企業釋出的資金，對明年機構投資者的布局勢必帶來很大的影響，這兩天台積電ADR站上100美元，很可能也是這個效應的受益者。

謝金河說，川普大打科技戰，限制華為，導致華為手機市占率顯著下跌，甚至華為被迫出售榮耀，希望能分散風險。而中芯國際一直挨打，造成訂單移轉，聯電成了最大贏家，這一年多來，聯電ADR股價從1.64美元漲到7.5美元，漲幅357%。

「台灣順勢成為全球最重要的半導體產業聚落，這一波半導體製造股價大漲，市值大躍升，每一家公司實力都顯著增長，更加鞏固台灣半導體產業的競爭力，台積電已領先到讓對手看不到車尾燈，這是台灣幾十年難得的際遇。」

謝金河直言，川普把美中格局定位好，拜登團隊上來恐怕很難脫離這個軌道，最近葉倫可能被提名出任財政部長，也表示要繼續讓美國更偉大！2021年即將到來，川普使出的殺手鐧，仍將繼續影響全球經濟！

(中時新聞網)