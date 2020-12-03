澳門娛樂大亨「洗米華」周焯華，與混血辣模Mandy生下2女1子，沒想到洗米華浪子回頭，結束長達6年婚外情，而Mandy也傳出收下3億港幣分手費，帶著三個小孩移民英國，沒想到又傳出再次替周焯華生下女兒，再次引發議論。

澳門賭場大亨周焯華6年前與Ｍandy發展不倫戀，不僅當眾公開牽手轟動一時，甚至還生下2女1子，讓正宮陳慧玲一度心死，不過兩人去年驚爆分手後，傳出Ｍandy收下3億港幣（約新台幣11億元）分手費，才心死帶著三個小孩移民英國，但今年7月又傳出雙雙出現在泰國海灘，兩人甚至在海邊擁抱及親暱互動，感情狀況可說是讓人霧裡看花。

根據《鏡週刊》報導，Mandy約莫在去年9、10月產下第四胎，是一名女兒，而女兒單眼皮，臉型圓潤，與周焯華相當神似，兩人雖然已經分手，但據Mandy透露冼米華依舊會關心子女課業，但如今無預警產下第四胎，也讓外界質疑是否為兩人重燃不倫愛火的原因，至於能否因此有多的扶養費可拿，看來只有當事者知道。

雖然爆出周焯華疑似復合Mandy，不過之前正宮陳慧玲歡慶生日時，周焯華更是現身為正宮慶生，而陳慧玲在派對上更和周焯華甜蜜互動，疑似在宣示主權。

(中時新聞網)