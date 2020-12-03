民進黨英系立委陳明文1日質詢時行政院長蘇貞昌時大吐口水，表示蘇貞昌上任後，對嘉義縣的建設不關心，只去嘉義2次，每次去都是去綠委蔡易餘選區，希望蘇貞昌能多關心嘉義的未來。蘇貞昌聽完趕緊表示會注意，其餘就無多回應，讓港媒《中評網》嗅出不尋常的氛圍。

曾任嘉義縣長的陳明文1日在立院質詢，他上台先向蘇貞昌說辛苦了！接著表示同黨立委也很辛苦，為了讓蘇貞昌可以順利上台備詢，大家整晚都沒睡。蘇貞昌對此也感謝同黨立委的付出。

接著陳明文表示，萊豬議題他認為該表達清楚的都有說清楚了，這次就換個輕鬆的話題，來談嘉義縣的發展。但是陳明文的輕鬆質詢，看在旁人眼裡可能不是那麼一回事。

陳明文首先批評，蘇貞昌行政院長當了快要兩年，但只去了2次嘉義縣，都只是去蔡易餘的選區。回想起2006年蘇任行政院長，他任嘉義縣長時，那時蘇就來了嘉義10幾次，解決很多問題，也對嘉義做出許多重要建設。但是翁章梁當嘉義縣長後，反而蘇貞昌不太去嘉義，他認為很奇怪，屏東都去14、15次，新北市也有50、60次，蘇貞昌趕緊澄清沒有這麼多次，陳明文則回說，這些都有統計！

陳明文抱怨，過去蘇貞昌對嘉義縣的貢獻，大家都感到很溫暖，但是現在卻感覺是熟悉的陌生人，拜託蘇貞昌有時間對要多來嘉義走動，但不是來泡茶喝酒，而是來了解民情，協助嘉義縣的發展。

陳明文感嘆，嘉義縣很可憐，前總統馬英九時代對嘉義縣的建設，連規劃都沒有。但現在民進黨執政5年了，對嘉義縣有做什麼？也是一樣沒有規劃，現在連故宮南院都要降格，給文化部管，蘇貞昌趕緊用台語回應，沒有啦！

陳明文仍繼續抱怨嘉義沒有科學園區，且台美可能進一步簽署雙邊貿易協定（BTA）和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），嘉義和全台的農業都有可能受到衝擊，希望政府能提早準備。蘇貞昌回應，已有排定去嘉義縣的行程，一定會傾聽民意，好好規劃。

(中時新聞網)