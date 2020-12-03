根據NBA知名記者查拉尼亞報導，現役聯盟第一人詹姆斯和湖人隊達成2年總值8500萬美元的提前頂薪續約。

詹姆斯在2018年夏天和湖人隊簽下4年1.54億美元的頂薪合約，2020-21賽季結束後擁有球員選項，如今完成提前續約後，詹姆斯的合約將在2022-23賽季結束。

薪資專家馬克斯更新詹姆斯提前續約後的合約細節，20-21賽季年薪是3920萬美元，21-22賽季年薪是4118萬美元，22-23賽季年薪是4447萬美元。

查拉尼亞跟進報導，2023年詹姆斯大兒子布朗尼將高中畢業，如果那時NBA和球員工會取消關於高中生不得進入NBA的規定，這對父子也許能同場競技。

今年底詹姆斯將年滿36歲。按照這份合約，等到2022-23賽季結束時，詹姆斯職業生涯薪水總額將達到4.35億美元。

上賽季NBA在封閉園區開啟復賽，詹姆斯率領湖人贏得總冠軍，本人榮膺個人職業生涯第4個總決賽MVP。19-20賽季例行賽，詹姆斯場均25.3分、7.8籃板'、10.2助攻，季後賽，場均27.6分、10.8籃板、8.8助攻。

(中時 )