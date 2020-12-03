營建股不畏政府打炒房 多頭不熄火 10:512020/12/03 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期紅單炒作風波，引發「打炒房」風聲鶴唳，3日政府可能會確定管制房市「出九招」方向！今早台股小漲，但營建股已先避鋒頭，多頭轉空頭；但是營建股多方氣勢尚未全面熄火，轉進華固（2548）、欣陸（3703）、遠雄建（5522）等有業績撐腰的個股。 政府喊話「打炒房」之後，近期動作不斷，據悉行政院會今天將討論國發會提報「健全房地產市場方案」，將提出短期立即實施的作為，以及中長期方案。 受政策面影響，今天營建股表現低調收斂，持續在平盤下修正；不過，華固、欣陸、遠雄建等，持續開出紅盤。 (工商 ) #欣陸 #華固 #營建股 #打炒房 #多頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打炒房政院祭九措施 04:102020/12/03 財經要聞 竹縣嚇阻紅單炒房 收多少罰多少 04:102020/12/03 地方新聞 國稅局出手 全面查炒房 04:102020/12/03 財經要聞 財部、央行：抑制炒房非打房 04:102020/12/03 財經要聞 政院出手 9大撒手鐧打炒房 04:102020/12/03 財經焦點 新常態一波波 財經專家指路 04:102020/12/03 產業特刊 Q3淨利減逾36％ 陸金所美股摔跤 04:102020/12/03 全球財經 中美博奕從鬥力到鬥智 04:102020/12/03 時論廣場 熱門股－為升 外資加持多頭排列 04:102020/12/03 證券．權證 抓住2021年錢脈 賺在起跑點 04:102020/12/03 財經要聞 財經熱門新聞 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 川普2殺招逼死陸企 謝金河爆背後暗挺兩大台廠 - 要聞 新法實施後 結清後減薪回聘 恐重罰150萬 - 財經要聞 - 工商時報 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 地方包圍中央？西澳州長促莫里森修復中澳關係避免貿易損失 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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