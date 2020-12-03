近期紅單炒作風波，引發「打炒房」風聲鶴唳，3日政府可能會確定管制房市「出九招」方向！今早台股小漲，但營建股已先避鋒頭，多頭轉空頭；但是營建股多方氣勢尚未全面熄火，轉進華固（2548）、欣陸（3703）、遠雄建（5522）等有業績撐腰的個股。

政府喊話「打炒房」之後，近期動作不斷，據悉行政院會今天將討論國發會提報「健全房地產市場方案」，將提出短期立即實施的作為，以及中長期方案。

受政策面影響，今天營建股表現低調收斂，持續在平盤下修正；不過，華固、欣陸、遠雄建等，持續開出紅盤。

(工商 )