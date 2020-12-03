總統蔡英文今（3）日在台灣醫療科技展的專題演講中表示，挑戰帶來新機會，台灣今年在新冠肺炎疫情中展現的自信和實力有目共睹，未來政府將全力支持健康數位轉型、掌握關鍵原料和核心製劑供應鍊，助推產業前進國際，並打造成為全球健康醫療基地。

蔡英文表示，生技產業是政府六大戰略核心發展的產業，有完整的生技廊帶和研發能量，這次的新冠疫情，台灣跨領域的給合，口罩就是最佳代表，讓展現了自信和實力，未來政府也將持續投入法規、人才培育和資金的協助。

此外，政府也會加速推動兩個工作。第一支持健康產業數位轉型，在疫情影響，健康產業數位轉型成為突破，台灣很幸運可維持面對面的人際互動，這不代表我們不需要數位醫療轉型，台灣醫療數據化程度相當的先進，接下來更要結合aiot即時傳輸、雲端運算的科，要台灣成為數位轉型的基地。

第二，要掌握加速關鍵原料跟核心的零件，包括所需的檢測科技和醫療設備，原料藥、製劑和疫苗，這些都需要確保供應，才能有辦法跟疫情的威脅來做適合的應對，並能夠支撐產業的發展。為了提升自給率，會加速盤點關鍵的戰略物資，以國內需求做為基礎能量，用政策領導與產業攜手合作，以上健康產業發展的每一步，都是台灣的走向世界重要的一步，只要走得好走得穩，下一個世代級的台灣產業一定會更有國際競爭力。

台灣醫療科技今年總計550個參展機構與企業、150個新創技術團隊、1580個展位！包括國內醫學中心、科技大廠參與都積極參與，規模今年僅次於國際半導體展。

(工商 )