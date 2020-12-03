性感女神鍾麗緹2016年梅開三度，嫁給小她12歲的張倫碩，兩人婚後感情甜蜜，鍾麗緹也不諱言夫妻倆想有愛的結晶，這幾年嘗試了人工受孕，也去各處廟宇求神祈願，如今鍾麗緹滿50歲，仍在生育的路上掙扎，網友因而說她「被老公、子宮綁架」，對此，鍾麗緹親上火線po文，說出了高齡求子的真實心聲。

鍾麗緹2015年與小12歲男星張倫碩合作真人秀《如果愛》，發展出真感情，隔年兩人閃婚，而此前鍾麗緹有過2段婚姻，所生3個女兒都跟著她，張倫碩也連孩子們一起疼，一家五口生活幸福，而鍾麗緹婚後就傳出不惜當高齡產婦，給身為獨子的張倫碩添個孩子，也不諱言婆婆觀念傳統，真心希望鍾麗緹能生寶寶幫張家延續香火，無論是自己還是家人給的壓力，都可想而知。

對於外界說她被嫩尪與子宮綁架，鍾麗緹昨天在微博對此po文回應，表示求子是為了自己，不是為別人，自己喜歡小孩，「是我覺得愛一個人，進而想擁有一個共同孕育的生命體」，否認被老公逼著生。

(中時新聞網)