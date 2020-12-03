台北市明倫社會住宅44坪3房型月租高達4萬元，引起租金太貴熱議，台北市長柯文哲昨(2)晚在臉書上表示，希望可以建成無論是弱勢或窮人，都能安心自在的住在社會住宅，更稱如今「黑柯產業鏈」又動起來了。而針對網友批評，柯強硬擊「你們就繼續超譯，我就繼續超蓋」。

柯文哲在出席健康社會住宅交流感謝茶會時表示，明倫社宅為什麼會有大坪數，是為達到混居的目的，不希望整棟社會住宅裡面住的都是窮人，否則成為貧民窟。該發言引起爭議，網友怒轟柯文哲根本是本年度最大幹話，直呼自己有錢月租4萬為何不拿這4萬去繳房貸，房租繳一輩子都是給政府，房貸繳久了房子就是自己的，痛批社宅月租這麼高根本不合理。

網友砲轟社宅租金太貴。

而柯文哲在臉書中指出，市府團隊期許社會住宅達到三個目標，分別是「混居、共榮、穩定房價」，希望藉由各種房型、多元族群入住，達到混居、去標籤、去歧視的效果，讓社宅真正融入社區，共融然後共榮。

柯文哲文末話鋒一轉，反擊網路上的批評，指出「我知道黑柯產業又動起來了」，表示自己在努力去標籤的同時，又有人努力幫他貼標籤；他表示沒關係，「你們就繼續超譯，我就繼續超蓋。蓋更多、更好的社宅、當大家的好厝邊。」

柯文哲面對網路批評的說法引發更大的反彈，網友怒轟「怎麼重複你說過的話就變成超譯了？」並貼出北北桃近6年的人口遷徙數據，痛批在柯文哲主政下，台北市的人口連續4年下滑，移出數字還不停向上成長，而且明明就是柯文哲自己在上周受訪時表示「月租4萬設計太豪華，回去要檢討」，如今卻變成「當初就決定要這樣蓋」，自打臉這個樣子，都不覺得混亂嗎？蓋給天龍人住的4萬租金，根本就不是社會住宅啊！柯還不承認，整天只會假裝被人抹黑誤會！

網友貼出北北桃人口數據，怒轟柯文哲根本沒有好好做好公宅。

(中時新聞網)