美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，祥碩在業界持續位居領先地位，明年還有USB 4.0，整體營運動能可期，將祥碩目標價由2250元調升到2599元、評等維持加碼。

美系外資表示，祥碩持續強化其領先業界的USB技術，藉以提升盈利能力，加上高效能PC帶動SATA和PCIe需求，以及大陸力拚半導體自製化，有利於祥碩動能延續到2022年，此外，美系外資也表示，非X86 PC銷量的增長也帶來上升潛力，有助於祥碩擁有更高的內容價值和利潤，將祥碩目標價由2250元調升到2599元、評等維持加碼。

美系外資表示，祥碩一直在USB 3.1/3.2中居領先地位，預計USB 4.0週期將在明年下半年開始，預計所有PC和主板OEMS將逐步採用USB 4.0作為其高端產品，終端產品將於2021年底推出，該規格將由AMD和Intel平台以及高階PC扮演重要賣點，另外，祥碩也有可能在2021年或者2022年還會有新客戶加入。

惟美系外資也點出，儘管市場現在很擔心晶圓產能的緊張，恐對祥碩造成潛在風險，但據悉目前祥碩已從台積電獲得足夠的晶圓數量，所以不必過分擔憂。

(時報資訊)