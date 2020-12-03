歐盟首席談判代表巴尼耶(Barnier)周三告知成員國特使表示，與英國談判已經進入到「攸關成敗的時刻」，特使敦促巴尼耶不要急著促成一令人不滿的協定，不要被最後期限逼迫到不好的協議。

在巴尼耶的簡報之後，四名歐盟外交官員告知路透，談判仍處於停滯，歧見集中在在英國海域的漁權、確保公平競爭環境、未來解決紛爭方式。參與巴尼耶簡報的外交官表示，接下來的幾天是決定性的。

不願具名的外交官表示，巴尼耶未具體說明達成協議的最後期限，但是總要給歐洲議會和成員國時間，在12月31日前開會通過協議。

英國首相強生(Johnson)表示，英國維持盡其所能試圖達成協議的承諾，但是歐盟知道英國的底線，「關鍵在於英國能確保執行自己的法律、自己的漁業」。

英國財長桑納克(Sunak)周三表示，談判人員如果採去建設性取向，近日仍可達成協議。在泰晤士電台專訪時，財長表示，雙方如果有建設性態度和善意，仍能達成；對於英國經濟前景，桑納克表示，即使無協議，仍非常有信心。

愛爾蘭外長則在周三提出警告，如果英國接下來的財政法案出現故意違反英國先前脫歐的正式協議(accord)，那就是不想要有協議的訊號。愛爾蘭相當關注英國脫歐後的外交動作。

「向倫敦傳遞一訊息也經有一段時間了，第二部(piece)有意違反脫歐和國際法的立法，將被視為英國不想要協議的徵兆」。

從明年一月一日起，歐盟內部市場規定和歐洲關稅同盟將不適用於英國。如果沒有新的貿易協定，將打亂邊界、金融市場，和遍布在全歐洲的供應鏈關係。

(時報資訊)