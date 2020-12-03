京城銀(2809)2020年11月獲利繳出雙位數「雙升」強勁動能、每股盈餘（EPS）0.58元，表現優於預期。投顧法人調升今明2年每股盈餘預期，並看好獲利回升具長線高殖利率題材想像空間，維持買進評等、目標價自43元調升至45元。

京城銀股價10月底觸及40.2元、創2年8個月高點，近期高檔震盪緩步拉回38～39元盤整。今（3）日在績優題材激勵下開高穩揚，最高上漲1.7％至38.95元，早盤維持近1.5％漲幅。不過，三大法人近期偏空操作，上周合計賣超1498張、本周迄今續賣超3216張。

京城銀11月自結淨收益8.82億元，月增16.08％、年增23.59％。稅前淨利7.22億元，月增18.8％、年增45.09％，創近2年高點。稅後淨利6.45億元，季增21.55％、年增48.15％，亦創近22月次高。稅前每股盈餘0.65元、稅後每股盈餘0.58元。

其中，京城銀11月自結利息淨收益4.51億元，月減2.71％、仍年增達10.24％。手續費淨收益1.58億元，月增達24.39％、年增達21.37％。其他收益2.71億元，月增達61.7％、年增達56.81％，主要受惠金融資產評價利益月增達近1.67倍、年增達2.27倍拉抬。

累計京城銀前11月自結淨收益79.3億元、年增2.52％。稅前淨利55.45億元、年增達69.02％，稅後淨利48.61億元、年增達70.55％。稅前每股盈餘4.95元、稅後每股盈餘4.34元，優於去年同期2.88元、2.5元。

投顧法人認為，京城銀11月獲利表現優於預期，由於景氣仍持續復甦，放款動能有望持續延續，且資產品質仍維持優異水準。加上金融市場創高有利金融資產評價利益走升，均對獲利表現添柴，將今明2年每股盈餘預期分別調升8.26％及2.25％。

同時，京城銀截至第三季法定盈餘公積已達114.38億元，超越實收資本額112.12億元，明年起現金股利配發將不受上限1.5元限制。投顧法人認為，若以今明2年的每股盈餘預期、配發率50％、並以2日收盤價估算，明後2年的現金殖利率分別有望達近4％、逾6％。

整體而言，投顧法人認為在獲利回升狀況下，京城銀長線具有高殖利率題材的想像空間，維持「買進」評等，目標價自43元調升至45元。

(時報資訊)