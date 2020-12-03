世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，今年全球半導體產值可望達4331.45億美元，將較去年成長約5.1%，其中，記憶體市場擺脫去年的衰退，將於今明兩年均成長逾一成，且將連續2年為成長最大的半導體產品類別。

WSTS表示，疫情對半導體市場並未造成衝擊，預估2020年全球半導體產值可望達4331.45億美元，將較去年成長約5.1%。

記憶體市場在去年大幅衰退32.6%後，今年將擺脫劣勢，今年可望成長12.2%，拿下成長最大的產品類別，並預計明年將再成長13.3%，將創連續2年高居成長最大的半導體產品類別。

WSTS表示，成長幅度居次的是感測器，WSTS預期今年感測器市場將成長7.4%。

展望2021年，WSTS預期，明年全球半導體產值將持續成長，估達4694.03億美元，年增約8.4%，記憶體市場預期將年增13.3%，仍將是成長最大的半導體產品類別。

WSTS預估，明年成長第二高為光電元件市場，預估2021年可望成長10.2%。感測器市場明年仍將成長，預估將年增7.8%。

(時報資訊)