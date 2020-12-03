2020年台灣醫療科技展今日開幕，總統蔡英文在致詞時強調將加強推動兩項工作，包括加速推動健康產業數位轉型以及掌握關鍵原料跟核心零件，包括所需的檢測科技和醫療設備、原料藥、製劑和疫苗，我們都需要確保供應，才能有辦法跟疫情的威脅來做適合的應對，並能夠支撐產業的發展。

蔡英文說，疫情對全世界來說確實是挑戰的一年，不過歷史經驗也說明，挑戰往往也帶來新的機會，台灣有卓越的醫療體系，和頂尖的資通訊產業也有具備研發實力的生技產業，只要整合各領域的優勢行業，這是我們的機會，要掌握機會靠的不是運氣，而是紮實的準備，從2017年開始的醫療展就是最好的超前部署。

蔡英文指出，520就職演說中所提到的六大核心戰略產業，政府將加強把六大核心產業的法規環境、人才養成及資金的投入等等，能更適切，其中特別要加速推動兩個工作，第一支持健康產業數位轉型，在疫情影響，健康產業數位轉型成為突破，台灣很幸運可維持面對面的人際互動，這不代表我們不需要數位醫療轉型，台灣醫療數據化程度相當的先進，接下來更要結合AIoT即時傳輸、雲端運算的科技，要台灣成為數位轉型的基地。

第二，我們要掌握關鍵原料跟核心零件，包括所需的檢測科技和醫療設備，原料藥、製劑和疫苗，我們都需要確保供應，才能有辦法跟疫情的威脅來做適合的應對，並能夠支撐產業的發展。為了提升自給率，會加速盤點關鍵的戰略物資，以國內需求做為基礎能量，用政策領導與產業攜手合作，以上健康產業發展的每一步，都是台灣的走向世界重要的一步，只要走得好走得穩，下一個世代級的台灣產業一定會更有國際競爭力。

(時報資訊)