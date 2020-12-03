驚！大陸一名男子刷牙時吐出一條2公分幼蟲，嚇得趕緊到醫院檢查，不料醫師竟然跟他說：「這條幼蟲的父母，已經在你體內傳宗接代了」。

林男口中吐出的蛔蟲。（圖／麗江生活通）

據《麗江生活通官網》報導，一名林姓男子因為口中吐出一條長2公分、像是超細蚯蚓的蟲，嚇得趕緊將這條蟲裝進瓶子裡，到公立醫院看醫生，結果醫生告訴他，這是一條蛔蟲，雖然只有2公分長，但其實只是幼蟲，所以林男的肚子裡可能還有1公1母2條成蟲。林男回家後吃了醫生給的藥，果然在第3天上大號用的衛生紙上，發現了蛔蟲。

醫生表示，林男因為三餐都叫外送，可能因此吃到不乾淨的食物，如果食物上有蛔蟲卵，而又沒有清洗乾淨或燒烤食材沒有烤熟，吃下去就容易被感染。

除了林男之外，該醫院另一名季姓女病患，身高170公分，體重卻不到50公斤，到醫院檢查時，被發現肚子裡的蛔蟲長達20公分，她對醫生表示，自己15歲就排出過蛔蟲，當時完全不理會，沒想到隔了這麼久又排出一條。

(中時新聞網)