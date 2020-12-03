45歲天后李玟結婚9年未生育，始終保持前凸後翹好身材，近日她出席時尚活動，辣穿一襲透膚魚尾禮服，將身材曲線展露無遺，當場讓其他女星黯然失色。

李玟2日受到時尚盛典邀請，穿上超狂戰袍惹火現身，只見她梳起油頭，身穿黑色低胸馬甲式連身衣，外面罩著透膚亮片魚尾長裙，緊身設計勾勒出S型曲線，蹬著恨天高高跟鞋的修長美腿若隱若現，女神氣場爆棚，現場鎂光燈狂閃，還出動360度環景相機，將李玟的美麗捕捉到0死角。

李玟穿著透視裝出席活動。（圖／微博@李玟）

有趣的是，李玟站在台上接受媒體拍攝時，一旁的楊冪手扶著下巴，大喇喇地蹲在角落休息，與氣場強大的李玟形成對比，令不少網友忍不住留言：「姐姐是不是肚子痛」、「好尷尬的樣子」、「姨媽來不舒服？」、「比這其他人，李玟真的是女王」。

李玟在台上光鮮亮麗，與蹲著的楊冪成為對比。（圖／微博）

李玟先前接受陸媒採訪時，表示隔離28天期間在房間幾乎都在健身，她嚮往《終結者》女主角全身肌肉的體態，坦言保持身材確實不容易。但她呼籲大家運動的目的一定是取悅自己為主，並以健康正確的方式執行。

(中時新聞網)