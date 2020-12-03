英文字母26個，或許你每一個都知道怎麼唸，但唸對了嗎？「W」這個字母該如何發音，最近又在網路上被拿出來討論，許多台灣人習慣唸「打波溜」，聽在老外耳中特別突兀；如果你告訴別人「我要買BM打波溜」，可能講半天還不知道你要買車。
「W」的正確唸法是「打波u」，從字面上看，它不僅是兩個u結合起來，更是26個字母中，唯一的3音節字母；把兩個u放在一起，就變成Double u。只是有網友質疑，「為何不是Double V」，畢竟看起來也像兩個V。
知名教學YouTube哥倫布自嘲，雖然他教導過不少學生，都傳達正確發音，但說真的，他也不知道「打波u」的真正由來。
網友大驚，小時候老師沒教好，「我一直唸打波溜」、「從小到大唸錯了20年」、「確定不是Double A嗎」。還有網友表示，「其實Ｌ也有很多人唸錯，是A歐，不是欸樓」。
(中時新聞網)
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