67歲「阿B」鍾鎮濤早年因金融風暴投資失利，欠下2億港幣（約7億台幣）申請破產，他和前妻章小蕙的婚姻也因此告終，恢復單身後，鍾鎮濤轉戀台灣女友范姜素貞，女方不離不棄陪他挺過難關，還生下兩個女兒，2014年舉行甜蜜婚禮，經濟狀況也轉好，最近鍾鎮濤分享請一票藝人到家中聚會的照片，他的上海豪宅也首度曝光。

鍾鎮濤當紅之際與章小蕙熱戀結婚，並生下一子一女，但王子公主的童話禁不起現實的考驗，幾年後就傳出兩人常為錢爭吵，1999年又因女方跟陳曜旻過從甚密，鍾鎮濤和章小蕙最終宣布離婚，3年後因負債2億港幣，鍾鎮濤向法院申請破產，而在這段期間他認識女友范姜素貞，兩人攜手共度難關。

鍾鎮濤上海豪宅曝光。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

鍾鎮濤和譚詠麟合影。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

據知，范姜素貞後來用開二手店的利潤，替鍾鎮濤還了1億多港幣，2006年破產令屆滿，鍾鎮濤恢復自由身，同時他又奮力工作，靠拍戲、登台表演，從負債鉅額搖身變成年賺千萬，家中生活經濟狀況也好轉，而他和范姜素貞更在2004年、2010年各生下一女，2014年他梅開二度與范姜素貞在峇里島補辦婚禮。

鍾鎮濤、譚詠麟、佘詩曼、陳小春夫妻一同聚會。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

昨鍾鎮濤在上海豪宅打卡，寫下：「好友聚會，怎麼玩怎麼開心」，並標註譚詠麟、陳小春、佘詩曼帳號，照片中也可見陳小春老婆應采兒，一群人吃飯玩音樂，十分自在，陳小春也開心轉發說：「爽皮」，網友笑回：「請陳小春、應采兒你們倆回家划拳」、「B哥的好友聚會總是那麼溫馨歡樂」、「都是我認識的那個時代的人。好親切」、「這麼多大佬相聚，我還是第一次見」。

(中時新聞網)