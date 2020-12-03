為迎接2021年新的一年來到，證交所將新推出2021年辛丑牛年紅包袋，歡迎民眾即日起可到證交所101大樓免費索取紅包袋。

證交所為提供多元化的投資人教育推廣與服務，別出心裁製作具有公司形象結合年節特色的紅包袋及吉祥賀卡春節應景文宣品，致贈廣大投資人增添喜氣。

證交所自2009年推出牛年吉祥紅包袋開始，迄明年再遇牛年，而依12生肖概念設計的吉祥紅包袋，為業界獨一無二，造成投資人蒐集風潮，每至年終詢問者眾，深受大眾喜愛。

新推出的2021年辛丑牛年紅包袋，創新採用現代簡約線條，以大面積燙金之敦實金牛為賀卡主視覺，象徵證交所踏實經營，昂首迎向牛市！年曆賀卡則以世界地圖與發光的金色臺灣，結合證交所LOGO，象徵招財進寶、富貴昌盛，更傳達證交所肩負「企業籌資更便捷」、「大眾投資更穩當」的重要使命。

證交所歡迎投資大眾即日起，親至證交所（臺北市信義區信義路5段7號10樓）免費索取乙份，限量發行，心動不如馬上行動，以免向隅。

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