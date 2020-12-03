政府明年將開放美豬進口，近期朝野為萊豬展開攻防，國民黨甚至在國會引爆豬內臟大戰。民進黨昨（2）日公布最新民調，其中對於國民黨丟豬內臟杯葛的接受度僅18.2%、75.2%不接受、6.6%無意見，泛藍支持者則呈現五五波拉鋸。對此，前立委林濁水表示，挺藍人士認為民進黨老本要光了、垮了，但恐怕是國民黨老本大傷。

民進黨中執會公布黨內最新民調，民進黨與國民黨維持14.6%差距，顯示國黨在杯葛、丟內臟後只穩住基本盤。對於國民黨多次杯葛，不讓行政院長蘇貞昌上台報告，贊成24.8%、不贊成60.2%、無意見15.0%。

國民黨立委為阻止行政院長蘇貞昌在立法院進行施政報告，在國會大丟豬內臟。（圖／本報系資料照片）

至於國民黨丟豬內臟杯葛，能不能接受這種方式？接受18.2%、不接受75.2%、無意見6.6%；其中泛藍支持者接受是47.9%、不接受47.8%、無意見4.3%。

國民黨立院杯葛，秋鬥動員又下水丟立院，林濁水在臉書大嘆，「蔡英文的貴人又來了」，挺藍人士卻看法相反，說這下民進黨老本要光了、垮了，但民調不接受丟豬內臟75.2%、不贊成杯葛蘇上台60.2%，就連泛藍支持者不接受的都有47.8%，看來反而是國民黨大傷老本。

林濁水指出，貴人不只是蔡英文的，也是蘇貞昌的。但他也懷疑這民調機構效應，建議親泛藍民調機關不妨趕快自己也做做看。

民進黨內部最新民調，75.2%不接受國民黨丟豬內臟杯葛，前立委林濁水大嘆，國民黨大傷老本。（圖／摘自林濁水臉書）

(中時新聞網)