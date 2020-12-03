日前行政院長蘇貞昌在立院備詢時說「信功肉品都很支持我們」，結果業者發出聲明打臉「沒有支持開放萊豬，跟蘇貞昌也不熟」。未料屏東縣消防局隨即至信功廠房「例行檢查」。（資料照，姚志平攝）

日前行政院長蘇貞昌在立院備詢時說「信功肉品都很支持我們」，結果業者發出聲明打臉「沒有支持開放萊豬，跟蘇貞昌也不熟」。未料屏東縣消防局隨即至信功廠房「例行檢查」。藍委陳玉珍今日表示，民進黨現在是從下游賣牛肉麵的到上游賣肉的都不放過？

上月時，前行政院發言人丁怡銘指稱台北牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，不料業者立刻拿出檢驗報告證明其產品沒有被驗出萊劑，打臉行政院，不久就有「熱心民眾」檢舉店家的工廠沒有向經濟部登記而遭稽查。

藍委蔣萬安近日於立院針對開放萊豬對國內豬農衝擊質詢，蘇貞昌竟反質詢「你(蔣萬安)就是不懂，屏東豬農都很支持我們，我們才剛去看過信功肉品，他們都支持。」結果信功隨即發出聲明駁斥，董事長楊博仁也表示「蘇貞昌『黑白講』，把我拖下水，很不應該。」未料屏東縣消防局隨即去查廠，一開始說是例行性工作，後來又說是有「熱心民眾」打電話檢舉。

陳玉珍表示，根據屏東縣政府的說法，信功是列管非甲類場所，依規定每2年要查一次，昨日是例行性檢查。但內政部所訂的消防檢查表，信功是屬丁類，應該是11月底前申報備查，結果屏東縣府卻在12月2日去檢查？而且為何昨晚屏東縣府悄悄把期限表從屏東縣消防局網站移除？

陳玉珍指出，屏東縣府後來又多了一個說法，說1999檢舉專線接獲民眾檢舉，所以一併稽查。怎麼屏東現在效率這麼高，一檢舉馬上查？2018年屏東老農檢舉餿水油5次都不查，最後竟跑到台中報案才查，結果現在一通電話，下午就去查？

陳玉珍詢問，屏東效率這麼高，內政部要不要公開表揚一下？是「護主心切、迫不及待嗎？」內政部次長陳宗彥聽罷後當場露出神秘地微笑。陳玉珍笑問「你是贊同嗎？」陳宗彥回應「委員也微笑阿，微笑是好事。」並表示尊重地方自治。

陳玉珍說，從丁怡銘冠軍牛肉麵、民進黨桃園市議員王定宇指稱家樂福賣萊牛，到信功肉品事件，民進黨現在是打算為了萊豬，把上、中、下游的產業一網打盡嗎？會不會太離譜？

(中時 )