0.9.11版更新官方影片

2020年12月3日 — 多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表 0.9.11版本更新，並將於12月中旬緊接發表0.9.12更新，滿滿的全新內容與獎勵提供給玩家，一同迎接2021年！

0.9.11版本更新

為感謝玩家這一年來的陪伴與支持，《戰艦世界》推出「降臨曆」活動，讓玩家每天都能獲得聖誕禮物，12月1日起至12月31日，玩家每天都能從軍械庫中獲得一份免費隨機組合包，而且只要打開「降臨曆」中的任何一張卡片，就能立即領取卡片所附帶的一個禮物以及個人特殊任務。藉由完成特殊任務，玩家將獲得「大型聖誕禮物」貨櫃、加值帳號天數以及達布隆等額外獎勵。除了「降臨曆」活動之外，《戰艦世界》也於12月份推出3組冬季戰鬥任務，1組戰鬥任務包含7個任務，總計有21個任務開放給玩家挑戰，新的戰鬥任務組將於每週被解鎖，順利完成所有戰鬥任務組的玩家將能獲得 VIII 階戰艦的「新年」永久迷彩。

另外，玩家期待已久的美國主力艦將於0.9.11版本更新正式發佈，玩家能夠開始研究VIII 階Kansas、IX 階Minnesota與 X階 Vermont等戰艦。

0.9.12 版本更新

迎接嶄新的一年，《戰艦世界》將於Update 0.9.12版本更新將推出一個全新造船廠、全新雪花片、每日的免費隨機組合包，兩個限時節慶活動、全新戰艦、全新指揮官以及其他豐富獎勵。

在0.9.12版本更新中，玩家將能開始建造新的日本IX階主力艦Hizen。玩家能藉由在造船過程的各個階段中完成任務或者花費達布隆來解鎖Hizen。為了維持主題的連貫性，遊戲還將新增一個全新的吳羽港口，其靈感來自於日本的吳羽港口。

(科技)