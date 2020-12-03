70歲孫先生昨晚在中天自焚，抗議政府戕害新聞自由。國民黨主席江啟臣上午在臉書發文，呼籲愛護新聞自由、守護民主的兄弟姐妹，再如何悲憤，千萬不要輕言犧牲。他也從網路上嘲諷此事，大歎對社會對立的氛圍感到心冷，執政者應收起傲慢，對不同民意給予應有的尊重，尋找社會最大共識，停止撕裂社會再造悲劇。

江啟臣說，大家應該都看到報導，昨晚一位孫伯伯在中天門口，以自焚表達對政府的諸多不滿。啟臣看到烈火竄出的畫面，看到站在火光中70歲長者決然的身影，感到心痛萬分！更想不到的，是隨後在網上看到的嘲諷，社會對立的氛圍讓人心冷。

他說，據報導，孫伯伯仍在搶救中，他邀請大家一起為孫伯伯祈福，希望孫伯伯能平安康復。他也要拜託大家，監督政府大家一起努力，再如何悲憤，千萬要愛惜自己，不要再自我犧牲，別讓愛我們的朋友心痛心疼。

江啟臣強調，民主不應倒退，新聞自由的詮釋不該被獨佔。但我們更需珍視彼此的生命；因為只有繼續一起奮鬥拚搏，才能勇敢捍衛我們的民主與自由！孫伯伯的沈痛表達，政府應該深刻檢討。

他說，蔡政府就任以來慣性用人數優勢，強行通過各種荒腔走板的政策，其過程缺乏社會溝通，沒有轉圜餘地，讓被壓迫的民眾已經喘不過氣，社會對立與日俱增。正因如此，抗爭手段才會逐步升高。

江啟臣指出，執政者應該收起傲慢，對不同民意給予應有的尊重，尋找社會最大共識，停止撕裂社會再造悲劇。期望傷者平安，悲劇不再發生，正義能夠重現！

(中時 )