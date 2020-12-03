新北市一名男子因缺錢花用，騙女友一起參加公司舉辦的員工旅遊，並以兌換日幣為由，請女友先墊付款項，等女友陸續匯了15萬元，他開始以各種理由避不見面，女友事後才驚覺被騙，憤而提告，該男被依詐欺罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決書指出，39歲的男子在與女友交往期間，因缺錢花用，2018年5月竟偽稱要帶女友參加公司舉辦的日本員工旅遊，待女方答應後，事隔2日便以需要兌換日幣為由，陸續請她幫忙先墊款。女友當時不疑有他，依匯率計算完後，前後總計給了男友15萬7500元。

但女友事後發現，自從把錢交給男友後，對方就開始以各種理由避不見面，才驚覺遭騙，憤而提告。新北地院審理時得知，該男友不僅欺騙一起參加員工旅遊，還曾多次向女友要吃飯、搭車等生活所需費用。

法院認為，該男缺錢花用竟不以正當方式獲取所需，還以各種不實理由對女友施用詐術，行為實在不應該，雖然他犯後坦承犯行，但審酌他至今仍未與女友達成和解，最後依詐欺取財罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

(中時新聞網)