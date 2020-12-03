在北京連續祭出禁止進口、加徵關稅重手後，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)在國內面臨更大壓力。西澳洲長麥高文(Mark Gowan)已改變溫和委婉立場，直接呼籲聯邦全力修復中澳關係，避免更大貿易損失。麥高文是澳洲最大反對黨工黨要角，工黨在澳洲8個行政區執政5個，若連澳洲人口第2多的維多利亞州也加入敦促行列，莫里森可能要考慮對中政策轉彎。

麥高文召集西澳政商界要角開會，並在會中表示：「我們所有人都需要合作來修復中澳關係，什麼都能做。以一個州的立場來說，不論是印度、日本、美國，還是中國，我們都要全力保持堅強貿易關係，我們承擔不起喪失長期貿易關係而揮霍現有經濟成功的代價。」

西澳人口集中在首府伯斯(Perth)與沿海地帶，是礦業、漁業大州，也是中澳貿易中受惠最多行政區，伯斯也被澳州定位成面向東南亞、非洲、海灣地區的外交和經貿窗口，對於涉亞洲關係最敏感。

據統計，過去1年西澳對中國大陸出口約1000億澳元，進口約40億澳元。麥高文說：「我們對中國保持960億澳元順差，帶來20多萬個工作機會。你無法輕易放棄這種關係，我們迫切盡快修復，這不只關乎我們這些人，也對我們的孩子還有未來的繁榮非常重要。」

澳洲8個行政區中，工黨除西澳州、維多利亞州，還掌握昆士蘭省、首都領地、北領地，此外全國人口最多新南威爾斯省雖由莫里森的自由黨與國家黨的聯盟掌握，但亞美尼亞裔省長貝蕾吉珂莉安(Gladys Berejiklian)也被認為是自由黨內相對左派，而且對中立場較為鴿派，也被認為可能加入地方包圍中央行列，而南澳州、塔斯馬尼亞州雖純由自由黨執政，但人口較少，不足以影響大局。

莫里森立場被認為是右派、偏本土民粹，與美國總統川普(Donald Trump)接近，他也積極響應美國各種對中國指控、限制陸企投資等措施，川普敗選確定後他雖開始軟化對北京強硬立場，但中方似乎想在選後一次算清新仇舊恨．澳州農產品、龍蝦、煤、銅已實質禁止進口，年輸出總額12億澳元的葡萄酒在上周五(11月27日)被中國要求須繳納107%~212.1%保證金，形同變相加徵關稅。

(中時新聞網)