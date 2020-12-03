曾以風飛沙、海海人生等歌曲走紅的台語歌壇大姐大陳盈潔，被控以妹妹名義簽發本票，向邱姓友人借款280多萬元，一審依偽造有價證券罪將她判刑3年2月，二審逆轉改判無罪，檢提上訴，最高法認為無罪判決理由前後矛盾，並有理由不備的違誤，撤銷發回更審。

陳盈潔以要在廈門從事演藝事業為由，在2013年向邱男商借200萬元，後來再加借280萬元，邱希望能有人作保，陳女就和姊姊陳乃嘉討論後，以妹妹陳郁心名義在本票上簽字，邱事後追債時發現陳盈潔教唆偽造本票，憤而提告。

陳女姊姊陳乃嘉2015年間遭法院判刑1年7月，緩刑3年確定，檢方認定陳盈潔與陳乃嘉是共犯，因此依偽造有價證券罪嫌起訴她，台北地方法院將陳女判刑3年2月，但台灣高等法院改判無罪，檢不服提上訴。

最高法院認為，原判決僅憑陳盈潔的姐姐陳乃嘉前後相異證詞中的部分內容，就認為陳乃嘉是自己聽從邱姓友人的指示而偽造本票做擔保，有理由欠備與前後理由矛盾的缺失。

最高法院指出，無罪判決並未斟酌陳盈潔不否認在陳乃嘉一開始拒絕偽造本票時，有對姐姐施加心理壓力、動之以情的說詞，也未就相關事證作合理的比較，即為有利陳盈潔的認定，也有理由不備的違誤，因此撤銷發回高院更審。

(中時 )