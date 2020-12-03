高雄市議員黃捷常在臉書發表對香港議題的關心，卻引發部分民眾的不滿，認為黃對台灣的關心遠不及香港，尤其黃樂見《中天新聞台》不予換照一事，遭批對言論自由「大小眼」，更讓罷捷總部發言人徐尚賢抨擊：「若黃捷能把今日關心香港的心思用來關心台灣現在的民主，那麼她似乎才是台灣的民代，但是她絲毫沒有這樣的想法。」更嗆一定要將黃踢下台。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」昨日（2）在臉書發文，徐尚賢表示，若黃捷能把今日關心香港的心思用來關心台灣現在的民主，那麼她似乎才是台灣的民代，但是她絲毫沒有這樣的想法；若黃能把所謂「沒有暴徒只有暴政」的批評言論，用來針砭台灣的現狀，那麼她似乎才是台灣的議員，可是她完全沒有這樣的意念。

不僅如此，徐尚賢認為，黃捷身為台灣民代，竟然恭賀台灣的言論自由和新聞自由被坑殺，這種行為簡直是「大言不慚」與「自以為正義」；試想，當初若沒有言論和新聞的自由，黃可能還上不了台，過了河就拆掉橋，黃顯然已忘記台灣人民才是台灣的老大。

徐尚賢更痛批，黃捷的種種行徑等於先享受了台灣的民主自由，經由人民票選出來，然後再一腳把民主自由踢開。徐表示直言：「如此忘恩負義的惡劣行徑實在令人無法苟同！當黃捷沾沾自喜的汙衊人民最基本的權利時，就是人民該要用最基本的權利把她踢下台的時候！」

(中時新聞網)