NBA》新賽季訓練營開啟 48人新冠檢驗陽性反應 11:112020/12/03 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勇士在今年選秀會挑中懷斯曼(左)與Nico Mannion(右)兩位新秀，沒想到卻出現兩名球員的新冠肺炎檢測呈陽性反應，實際上NBA聯盟針對540位球員檢測新冠病毒，當中48人的檢測結果是陽性，這些人根據規定必須先隔離12天。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020-21賽季訓練營已經開啟，根據知名記者查拉尼亞報導，聯盟在11月24日至30日期間針對546名球員進行新冠病毒檢測，檢測結果顯示其中有48人呈陽性反應。 值得一提的是，勇士總管邁爾斯昨日對外宣布確認隊中兩名球員新冠病毒檢測呈陽性反應。根據先前報導，NBA聯盟已經為2020-21賽季制定一份全面健康和安全協議，在這份長達134頁的協議中，其中包括新冠病毒檢測呈陽性的球員在返回賽場前至少得隔離12天。 (中時 ) #新冠肺炎 #NBA #訓練營 #陽性反應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》MCU缺貨傳喊漲 概念股齊Hi 10:332020/12/03 財經 《美股掃瞄》多空互抵 標普500微升至歷史高點 08:522020/12/03 財經 NBA》詹姆斯與湖人提前續約 待洛杉磯至2023年 10:502020/12/03 體育 中職》余文彬接富邦二軍總教練 陳瑞振回歸擔任二軍首席 10:412020/12/03 體育 資訊月賣福袋 宇峻Q4進補 04:102020/12/03 產業．科技 健椿 訂單能見度到明年Q1 04:102020/12/03 證券．權證 《科技》夏普dynabook攻B2C市場 明年出貨續拚高成長 08:002020/12/03 財經 《紡纖股》運動服飾跑起來 聚陽明年EPS拚1股本 09:252020/12/03 財經 阿妹台東跨年演唱會 採實名制1人登記5人入場 10:012020/12/03 寶島 公勝保經蔡聖威 獲頒100 MVP經理人 04:102020/12/03 投資理財 體育熱門新聞 MLB》小熊不續約4人 包含2016年世界大賽冠軍成員 - 棒球 NBA》詹姆斯與湖人提前續約 待洛杉磯至2023年 - 體育 NBA》火箭與巫師交易 韋斯布魯克和沃爾互換東家 - 體育 日職》爭取陳偉殷 阪神本部長說話了 - 體育 NBA》新賽季訓練營開啟 48人新冠檢驗陽性反應 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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