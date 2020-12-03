2020-21賽季訓練營已經開啟，根據知名記者查拉尼亞報導，聯盟在11月24日至30日期間針對546名球員進行新冠病毒檢測，檢測結果顯示其中有48人呈陽性反應。

值得一提的是，勇士總管邁爾斯昨日對外宣布確認隊中兩名球員新冠病毒檢測呈陽性反應。根據先前報導，NBA聯盟已經為2020-21賽季制定一份全面健康和安全協議，在這份長達134頁的協議中，其中包括新冠病毒檢測呈陽性的球員在返回賽場前至少得隔離12天。

(中時 )