為阻止美國萊豬進口，國民黨之前強力杯葛行政院長蘇貞昌進行施政報告，前立法院長王金平今天被問及此事表示，現在的大環境已經跟以前不太一樣，政府既已宣布進口，身為在野黨，在無法避免開放進口情況下，如何理性監督政府做好各項防弊措施，這是大家共同的責任。

王金平今天出席台灣醫療科技展開幕儀式，媒體詢問對於政府宣布明年進口萊豬遭在野黨強烈反對的看法，他說，現在跟以前環境不太一樣，執政黨和反對黨的看法也有立場上的不同。

對於行政院一再把萊豬與萊牛相提並論，王金平指出，牛和豬不一樣，牛大家比較放心，以前進口的牛大致上也沒有發生任何問題，現在要進口豬，大家認為用萊劑可能引來的問題比較多，何況這次連內臟也都要輸入到台灣來，因此大家比較擔憂。

他說，政府各種措施一再調整，希望調整往人民比較放心的路上去走，但究竟仍無法消滅國人的憂慮 ，但既然已宣布進口，我們各種措施要讓人民更安心，各種管制要更嚴謹，各種作法要讓大家更認為是很準確防止問題發生的方法，這是政府要以更大的人力物力去處理，讓無法避免進口的萊豬，讓國人能夠安心，這方面政府應該要更努力。

國民黨籍的王金平表示，我們身為在野黨，在無法避免萊豬開放進口情況下，如何做好很理性的監督政府，做好各項防弊的措施，「這是大家共同的責任」。

對於國民黨之前杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，這種作法是否認同？王金平低調表示，整個環境已經不一樣了，反對黨的角色也不同，當時在野黨抗爭時，政府還沒有用行政命令宣布進口，所以反對黨反對的各種狀況，比較可以讓執政黨好好思考再做出決定，但現在已經用行政命令宣布進口了，當時的環境和現在已經有所不同。

(中時 )