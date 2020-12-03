NB需求持續暢旺，NB電池模組廠-新普(6121)及西勝(3625)11月合併營收同步攀高，其中新普因NB及非IT產品出貨暢旺，11月合併營收達96.25億元，月增4.35%，再創單月歷史新高，西勝11月合併營收為2.05億元，亦月增2.8%，為今年8月以來高點。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，遠距生活及線上教學逐漸成為常態，且5G技術逐漸成熟，高階5G商用NB需求湧現，讓NB產業逢多年難得一見好光景，從年頭旺到年尾，在客戶需求穩定下，讓新普及西勝第4季呈現淡季不淡。

受惠於NB產品需求強勁，且電動自行車及BBU等非IT產品出貨放量，新普11月合併營收上衝至96.25億元，月增4.35%，年成長28.16%，再創單月歷史新高，累計前11月合併營收為757.14億元，年成長14.37%。

新普表示，目前NB相關客戶訂單需求依舊強勁，有機會延續到明年第1季或第2季，非IT產品出貨亦穩定成長，第4季營運可望有不錯的表現，全年業績可望挑戰新高，明年第1季亦不看淡，法人預期，新普科不僅第4季營運可望創下單季歷史新高，只要未發生如同今年第1季大陸封城生產停工，明年第1季可望比今年第1季好。

西勝國際11月合併營收2.05億元，上月成長2.8%，年減31.71%，累計前11月合併營收為20.04億元，年減20.65%。

西勝今年上半年營運受到疫情及電池芯等材料缺貨影響不小，不過隨著電池芯交貨趨於穩定，西勝第3季順利轉虧為盈，單季稅後盈餘為1140萬元，單季每股盈餘為0.15元，累計前3季稅後虧損為1.01億元，每股淨損為1.32元。

西勝表示，教育市場為主的Chromebook及因應居家及遠距辦公的商務NB需求強勁，目前公司訂單能見度已達明年，產線亦已滿載，營運可望擺脫谷底，第4季營運可望優於第3季，由於公司產線自動化效益顯現，將有助於提升獲利能力。

(時報資訊)