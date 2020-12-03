據兩名熟悉內情人士周三告知路透，歐盟已經批准倫敦證交所以270億美元收購數據公司路孚特(Refinitiv)。

隨著電腦進行的交易，金融數據市場快速增長，也帶動連串的收購，讓客戶可以進行一站式的交易，並在提供數據方面較競爭對手取得優勢。

市場認為，倫敦交易所和路孚特合併後，仍將落後於金融數據龍頭彭博資訊，但是會勝過標普和IHS Markit的合併，該兩公司在本周宣布了440億美元的交易。

倫敦證交所為多元化金融數據部門，降低對不可預知交易量的依賴，在去年曾宣布收購路孚特，但遭歐盟阻礙，而歐盟最後批准期限在明年1月1日。

在上個月，倫敦證交所做出讓步，讓競爭對手可以無限制地進入其未來十年的清算和數據運作業務；另外將義大利證交所賣給泛歐股市的泛歐交易所(Euronext)。

部分人士認為，讓出義大利交易所是對歐盟關鍵的讓步。

路孚特由湯森路透持股45%，目前拒絕評論。倫敦交易所股價在周三則因路透消息而大漲。

其他主要交易所也尋求多元化服務，轉向數據和其他服務。

(時報資訊)