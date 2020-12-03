美國聯準會（Fed）周三發布褐皮書指出，因新冠疫情危機急速擴散，其12個轄區中有4個地區近幾周來「幾乎沒有或根本沒有成長」，其他地區也僅呈現溫和成長。部分產業與家庭因這場公衛危機受到重創。持續的衰退仍在打擊部分美國企業與家庭，儘管也有其他領域情況不錯。

這個歸納全國各地企業回報訊息的報告中，聯準會官員似乎暗示他們擔心冬季經濟將隨著新一波疫情爆發而放緩，而這樣的態勢正在扎根。

周三稍早前，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）再度呼籲國會提供更多援助「讓我們度過這個冬天」，並在疫苖讓更多商業活動恢復之前，為美國企業與家庭提供支持。根據美國衛生監管機關，美國可能在本月啟動第一波接種。

報告中指出，許多轄區的銀行聯繫窗口報告貸款業務惡化，尤其是零售、休閒與飯店業的商業放款。業界普遍預期，拖欠的情況將在2021年增加。

在大多數轄區，商業地產是疲弱的部分，尤其是商辦與零售業地產。波士頓聯準銀行報告，當地的聯繫人估計白天的辦公室使用率約為20%，這對依賴上班族生意的商店與餐廳而言是一個壞消息。

波士頓聯準銀行並表示，租約即將到期的辦公室租戶僅做短期續約，一些受訪者表示可用的轉租空間增加，這意味著未來該產業將面臨更多困難。

此外，基於這場疫病的不確定性，企業也同樣傾向僱用臨時員工。幾乎所有轄區都報告就業增長更為緩慢，復甦「仍未完成」。部分企業表示，基於在疫情期間尋找兒童托育的困難，以及應付學校關閉等問題，要留住員工變得更加困難，尤其是女性員工。數個地區的企業表示，他們擔心在有所改善之前，「整個冬天的就業情況將下滑」。

(時報資訊)